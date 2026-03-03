Рейтинг@Mail.ru
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 03.03.2026 (обновлено: 01:13 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/evropa-2078054858.html
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2026
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова
Европа, сталкивающаяся сейчас с ростом цен на топливо, сама уничтожила свою энергонезависимость, отказавшись от сотрудничество с Россией, считает официальный... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:12:00+03:00
2026-03-03T01:13:00+03:00
в мире
россия
европа
катар
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20260301/gazprom-2077699148.html
https://ria.ru/20260302/gaz-2078015405.html
россия
европа
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, катар, мария захарова
В мире, Россия, Европа, Катар, Мария Захарова
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова

Захарова: Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, отказавшись от России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа, сталкивающаяся сейчас с ростом цен на топливо, сама уничтожила свою энергонезависимость, отказавшись от сотрудничество с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью телеканалу "360" она отметила, что следит за ростом цен на энергоресурсы и за тем, как это отражается на европейском рынке.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
1 марта, 17:36
"Пусть это будет их проблемой. Они сами ее создали, сами уничтожили свою энергетическую независимость. Отказались от того, что Россия им предоставляла на протяжении нескольких десятилетий, начиная еще со времен холодной войны", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что благодаря России у Европы была возможность обеспечить свое благополучие и стать частью общего евразийского континента.
"Все для этого было. Кроме, видимо, одного - их воли осуществлять и реализовывать свой собственный суверенитет", - заключила Захарова.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Трубопровод предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе подскочили на треть
2 марта, 20:20
 
В миреРоссияЕвропаКатарМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала