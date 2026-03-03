Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа, сталкивающаяся сейчас с ростом цен на топливо, сама уничтожила свою энергонезависимость, отказавшись от сотрудничество с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.