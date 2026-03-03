Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европа, сталкивающаяся сейчас с ростом цен на топливо, сама уничтожила свою энергонезависимость, отказавшись от сотрудничество с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью телеканалу "360" она отметила, что следит за ростом цен на энергоресурсы и за тем, как это отражается на европейском рынке.
"Пусть это будет их проблемой. Они сами ее создали, сами уничтожили свою энергетическую независимость. Отказались от того, что Россия им предоставляла на протяжении нескольких десятилетий, начиная еще со времен холодной войны", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что благодаря России у Европы была возможность обеспечить свое благополучие и стать частью общего евразийского континента.
"Все для этого было. Кроме, видимо, одного - их воли осуществлять и реализовывать свой собственный суверенитет", - заключила Захарова.
В понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство сжиженного природного газа из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
