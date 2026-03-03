Владимир Путин — первый (и пока, судя по всему, единственный), кто назвал происходящее на Ближнем Востоке, включая хладнокровное убийство духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, нарушением норм морали. Нарушение международного права российский лидер поставил на второе место. Потому что для нас — как общества, народа и цивилизации — мораль, а не деньги и не связанная с деньгами алчность есть мера всех поступков.

Касается это геополитических шагов, экономики, поведения внутри страны и на внешних площадках — Россия вначале спрашивает, морально ли то, что она намерена совершить. А уже потом приходят соображения юридического свойства. И в самую последнюю очередь мы думаем о прагме. О том, принесет ли нам это полезные дивиденды, или не принесет.

Если Россия думает о морали, соизмеряя дела с нравственной шкалой, то Европа, та, что самоназначилась в хранительницы "общечеловеческих ценностей", мечется как подорванная, пытаясь и невинность (сугубо риторически) соблюсти, и капитал приобрести. Или хотя бы не пустить его по ветру. Брюссельские публичные словеса и телодвижения (созыв бесконечных токовищ) сильно напоминают суету девушек с низкой социальной ответственностью, не знающих, как бы выслужиться перед богатым клиентом.

От которого зависишь так, что мало не покажется.

Европа — в прогибе перед Штатами, если идет речь о ее внешнеторговом балансе. И по странам. И в целом по сообществу.

Европа, дернись она хоть на йоту и попытайся соскочить, например, с американской газовой иглы, сразу получит по всем своим нежным местам. Почти 60 процентов голубого топлива поставляют старому субконтиненту США. Совместный товарообмен между обоими берегами Атлантики — от предметов роскоши до лекарств и прочей фармацевтики — тянет на два триллиона долларов в год. Или чтобы совсем понятно: четыре с лишним миллиарда в день. Для экономического выживания Европы (о благоденствии уже никто не говорит) эти торговые потоки сродни большому и малому кругам кровообращения. Остановится хоть один — можно Европе вызывать похоронную команду.

Связанные по рукам и ногам еэсовские попытались было станцевать "моральную" польку-бабочку, но позорнейшим образом провалились. Практически все тамошние лидеры поддержали совместную военную операцию США и Израиля.

Европа спустила в канализацию свои нравственные установки, с которыми носилась примерно с той же прытью, с которой дурак носится с писаной торбой.

Еэсовское руководство наплевало на полторы сотни убитых детей — тех, что были в школе, на этих несчастных, погребенных заживо девочек, поскольку их, еэсовская, шкура себе дороже. Как и их собственная еэсовская рубашка — ближе к телу. Иранские девочки — это "побочные потери". А вот если бы, например, девочки были нигерийскими, тогда, конечно, еэсовские политикессы, фон дер Ляйен и ее "вице" Каллас, обрушили бы на виновников трагедии весь свой гнев.

Европа, найдя и время, и место, чтобы отказаться от диверсификации поставок энергоносителей, разорвав — аморально — все имеющиеся контракты с нашей страной и наплевав на все ею же самой взятые юридические обязательства, оказалась отогнанной не только от переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе.

Ей отказали даже в прямом доступе к ресурсам. К любым ресурсам. К месторождениям минералов, к эксплуатации рудников, к разработке скважин. Ее с центром в Брюсселе и с национальными столицами вышвырнули из Африки. Ее зажимают в Азии. Ей точно не рады в Латинской Америке. И ее выживают сейчас из Арктики, потому что гренландские интенции Трампа как раз воспретят все европейские активности в высоких широтах.

Европа, потеряв вначале экономический суверенитет, а затем лишив себя и суверенитета финансового, оказалась нужна только остаткам Незалежной. Ну и киевским, потому что те хотят еще больше денег.

Получается, не только украинизировав внешнюю повестку, но и подладив внутриполитические нормы, что — хорошо и что — плохо, под своих киевских братьев по разуму (и мошне), выставив цинизм, приспособленчество, ложь, хищничество как норму в отношениях, Европа вот буквально в эти самые минуты терпит моральный крах.

С продажными девками не принято церемониться. С продажными и беспринципными девками не принято не только церемониться, но и хоть как-то участвовать в их судьбе. С продажными, беспринципными и алчными девками разговор может быть один: их, когда использовали по полной, просто выкидывают на помойку.