"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
17:02 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/es-2078249772.html
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран
Военная операция США и Израиля против Ирана ударила по безопасности потоков энергоресурсов, проходящих через Ормузский пролив, пишет The European Conservative. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:02:00+03:00
2026-03-03T17:02:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
владимир путин
али хаменеи
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
в мире, израиль, сша, иран, владимир путин, али хаменеи, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана, масуд пезешкиан
В мире, Израиль, США, Иран, Владимир Путин, Али Хаменеи, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, Масуд Пезешкиан
"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран

TEC: блокада поставок энергоресурсов через Ормузский пролив стала шоком для ЕС

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана ударила по безопасности потоков энергоресурсов, проходящих через Ормузский пролив, пишет The European Conservative.
"Последнее ухудшение отношений между США, Израилем и Ираном вновь обострило одну из самых чувствительных проблем мировой экономики: безопасность поставок энергетических ресурсов через Ормузский пролив. Для Европы, которая все еще приспосабливается к сокращению поставок российского газа, это стало настоящим шоком", — отмечается в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ запаниковали из-за случившегося в США после атаки на Иран
Вчера, 16:14
По данным издания, ЕС наиболее уязвим в области поставок СПГ. Как пишет The European Conservative, блокада Ормузского пролива произошла в неудобный для блока момент: запасы газа на конец февраля 2026 года составили всего 46 миллиардов кубометров, что значительно ниже показателей за предыдущие два года.
Кроме того, кризис на Ближнем Востоке совпал с внутренними противоречиями в ЕС из-за претензий Венгрии и Словакии к Украине, которая перекрыла поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
Вчера, 15:40
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИзраильСШАИранВладимир ПутинАли ХаменеиЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд Пезешкиан
 
 
Заголовок открываемого материала