"Настоящий шок". СМИ рассказали об "ударе" по ЕС после атаки на Иран

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана ударила по безопасности потоков энергоресурсов, проходящих через Ормузский пролив, пишет The European Conservative.
"Последнее ухудшение отношений между США, Израилем и Ираном вновь обострило одну из самых чувствительных проблем мировой экономики: безопасность поставок энергетических ресурсов через Ормузский пролив. Для Европы, которая все еще приспосабливается к сокращению поставок российского газа, это стало настоящим шоком", — отмечается в публикации.
По данным издания, ЕС наиболее уязвим в области поставок СПГ. Как пишет The European Conservative, блокада Ормузского пролива произошла в неудобный для блока момент: запасы газа на конец февраля 2026 года составили всего 46 миллиардов кубометров, что значительно ниже показателей за предыдущие два года.
Кроме того, кризис на Ближнем Востоке совпал с внутренними противоречиями в ЕС из-за претензий Венгрии и Словакии к Украине, которая перекрыла поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
