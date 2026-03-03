https://ria.ru/20260303/es-2078213546.html
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов - РИА Новости, 03.03.2026
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов
Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по бессрочному замораживанию активов, считает, что оспариваемое решение было оправданным,... РИА Новости, 03.03.2026
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по бессрочному замораживанию активов, считает, что оспариваемое решение было оправданным, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
Ранее во вторник Банк России сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС
в Люксембурге
регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
"Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило", - сказал Уйвари, комментируя по просьбе журналистов иск.
Он добавил, что в ЕС "полностью уверены в законности данного решения и его соответствии международному праву".