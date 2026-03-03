В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по бессрочному замораживанию активов, считает, что оспариваемое решение было оправданным, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.

Ранее во вторник Банк России сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.

"Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило", - сказал Уйвари, комментируя по просьбе журналистов иск.