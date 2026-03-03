Рейтинг@Mail.ru
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов - РИА Новости, 03.03.2026
15:13 03.03.2026
В ЕС приняли к сведению иск Банка России о бессрочной заморозке активов
в мире
брюссель
люксембург (округ)
евросоюз
еврокомиссия
экономика
в мире, брюссель, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия, экономика
В мире, Брюссель, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по бессрочному замораживанию активов, считает, что оспариваемое решение было оправданным, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
Ранее во вторник Банк России сообщил, что 27 февраля оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета Европейского союза от 12 декабря, который устанавливает бессрочную блокировку его активов.
"Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило", - сказал Уйвари, комментируя по просьбе журналистов иск.
Он добавил, что в ЕС "полностью уверены в законности данного решения и его соответствии международному праву".
В миреБрюссельЛюксембург (округ)ЕвросоюзЕврокомиссияЭкономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
