https://ria.ru/20260303/es-2078093798.html
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Евросоюз оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, переговоры европейцев с США и Израилем по поводу сложившийся ситуации кажутся... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:16:00+03:00
2026-03-03T09:16:00+03:00
2026-03-03T09:16:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
израиль
мария захарова
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260303/erbil-2078088742.html
ближний восток
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, израиль, мария захарова, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Мария Захарова, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Politico: ЕС оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке