ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, переговоры европейцев с США и Израилем по поводу сложившийся ситуации кажутся невозможными, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.