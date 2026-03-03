Рейтинг@Mail.ru
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/es-2078093798.html
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Евросоюз оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, переговоры европейцев с США и Израилем по поводу сложившийся ситуации кажутся... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:16:00+03:00
2026-03-03T09:16:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
израиль
мария захарова
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260303/erbil-2078088742.html
ближний восток
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, израиль, мария захарова, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, Мария Захарова, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЕС отодвинули на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Politico: ЕС оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался отодвинут на второй план в конфликте на Ближнем Востоке, переговоры европейцев с США и Израилем по поводу сложившийся ситуации кажутся невозможными, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
"В обычных условиях мы должны были бы вести переговоры с американской администрацией. Мы должны были бы вести серьезный диалог с израильтянами. Но, похоже, ничего из этого невозможно… ЕС оказался в роли второстепенного участника", - приводит издание слова дипломата.
При этом он отметил, что ЕС обменивается информацией о происходящем и следит за ситуацией.
ЕС уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у ЕС нет никаких оснований претендовать на это место.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Удар по базе США в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
Вчера, 08:54
 
В миреБлижний ВостокСШАИзраильМария ЗахароваЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала