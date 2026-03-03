Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, сообщает Банк России.
Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
"В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - говорится в сообщении.
