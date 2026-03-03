Рейтинг@Mail.ru
Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/es-2078091610.html
Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию
Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию - РИА Новости, 03.03.2026
Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию
При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:09:00+03:00
2026-03-03T09:09:00+03:00
люксембург (округ)
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251212/tsb-2061581472.html
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (округ), евросоюз, в мире
Люксембург (округ), Евросоюз, В мире
Банк России обвинил ЕС в нарушении прав на доступ к правосудию

ЦБ: при принятии Регламента ЕС нарушил базовые права на доступ к правосудию

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, сообщает Банк России.
Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
"В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - говорится в сообщении.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
12 декабря 2025, 09:27
 
Люксембург (округ)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала