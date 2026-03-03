Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины

Сообщается, что распоряжением ее главы Лидии Изовитовой, при ассоциации создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных консультативных органа. Кроме комитета Ермака, в их число вошли комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, комитет по вопросам медиации.