Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавил один из четырех новых комитетов при национальной ассоциации адвокатов Украины.
"Комитет (при ассоциации - ред.) по защите пострадавших… компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления (глава – Андрей Ермак)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Сообщается, что распоряжением ее главы Лидии Изовитовой, при ассоциации создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных консультативных органа. Кроме комитета Ермака, в их число вошли комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, комитет по вопросам медиации.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Андрея Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.