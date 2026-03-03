Рейтинг@Mail.ru
Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины
13:52 03.03.2026
Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины
Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавил один из четырех новых комитетов при национальной ассоциации адвокатов Украины. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:52:00+03:00
2026-03-03T13:53:00+03:00
Ермак "всплыл" в комитете при ассоциации адвокатов Украины

Экс-глава офиса Зеленского Ермак возглавил комитет при ассоциации адвокатов

Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавил один из четырех новых комитетов при национальной ассоциации адвокатов Украины.
"Комитет (при ассоциации - ред.) по защите пострадавших… компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления (глава – Андрей Ермак)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
28 ноября 2025, 19:07
Сообщается, что распоряжением ее главы Лидии Изовитовой, при ассоциации создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных консультативных органа. Кроме комитета Ермака, в их число вошли комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, комитет по вопросам медиации.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Андрея Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме
3 февраля, 17:46
 
