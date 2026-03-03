https://ria.ru/20260303/erbil-2078088742.html
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле - РИА Новости, 03.03.2026
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
Иранские беспилотники атаковали военную базу США в иракском Эрбиле, передает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 03.03.2026
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
Al-Mayadeen: база США в Эрбиле подверглась новой волне ударов со стороны Ирана