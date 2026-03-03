Рейтинг@Mail.ru
08:54 03.03.2026 (обновлено: 09:55 03.03.2026)
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле
Иранские беспилотники атаковали военную базу США в иракском Эрбиле, передает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
сша
эрбиль
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана, сша, эрбиль, иран, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Эрбиль, Иран, В мире
СМИ сообщили о новой волне ударов Ирана по базе США в иракском Эрбиле

Al-Mayadeen: база США в Эрбиле подверглась новой волне ударов со стороны Ирана

© Кадр видео из соцсетейУдар по базе США в Эрбиле
Удар по базе США в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Удар по базе США в Эрбиле
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Иранские беспилотники атаковали военную базу США в иракском Эрбиле, передает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Новая волна ударов иранских беспилотников обрушилась на военную базу США в Эрбиле", - передает телеканал.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военная операция США и Израиля против ИранаСШАЭрбильИранВ мире
 
 
