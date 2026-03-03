Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде - РИА Новости, 03.03.2026
13:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/er-riyad-2078172085.html
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде
Саудовская Аравия имеет право принять ответные действия после ударов Ирана по территории королевства, сообщило саудовское министерство иностранных дел. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, саудовская аравия, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде

МИД Саудовской Аравии заявил о праве Эр-Рияда ответить на удары Ирана

© REUTERS / StringerОбстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников
Обстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stringer
Обстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия имеет право принять ответные действия после ударов Ирана по территории королевства, сообщило саудовское министерство иностранных дел.
"Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает иранскую атаку на здание посольства США в городе Эр-Рияд… Королевство подчеркивает свое полное право на принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности, включая возможность ответа на агрессию", - говорится в заявлении МИД королевства.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
