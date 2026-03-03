https://ria.ru/20260303/er-riyad-2078172085.html
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде - РИА Новости, 03.03.2026
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде
Саудовская Аравия имеет право принять ответные действия после ударов Ирана по территории королевства, сообщило саудовское министерство иностранных дел. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:24:00+03:00
2026-03-03T13:24:00+03:00
2026-03-03T13:24:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
сша
иран
в мире, саудовская аравия, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия осудила атаку Ирана на посольство США в Эр-Рияде
МИД Саудовской Аравии заявил о праве Эр-Рияда ответить на удары Ирана