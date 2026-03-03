Рейтинг@Mail.ru
10:52 03.03.2026 (обновлено: 11:08 03.03.2026)
Россияне не пострадали при атаке на посольство США в Эр-Рияде
Граждане России не пострадали во время атаки на посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 03.03.2026
сша, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана, россия
США, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
© REUTERS / StringerОбстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников
Обстановка недалеко от посольства США в Эр-Рияде после ударов беспилотников
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Граждане России не пострадали во время атаки на посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Среди российских граждан погибших и пострадавших нет. Обстановка в городе спокойная", - отметили в посольстве РФ.
Во вторник министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп пообещал ответить на удар по посольству США в Эр-Рияде
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
