Россияне не пострадали при атаке на посольство США в Эр-Рияде
Россияне не пострадали при атаке на посольство США в Эр-Рияде - РИА Новости, 03.03.2026
Россияне не пострадали при атаке на посольство США в Эр-Рияде
Граждане России не пострадали во время атаки на посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:52:00+03:00
2026-03-03T10:52:00+03:00
2026-03-03T11:08:00+03:00
