ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны королевства.
2026-03-03T06:04:00+03:00
в мире
эр-рияд (город)
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
эр-рияд (город)
саудовская аравия
© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото