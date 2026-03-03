Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 03.03.2026
06:04 03.03.2026
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 03.03.2026
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
эр-рияд (город)
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
эр-рияд (город)
саудовская аравия
2026
в мире, эр-рияд (город), саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь БПЛА вблизи Эр-Рияда и Эль-Харджа

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж, сообщило министерство обороны королевства.
"Перехвачены и уничтожены восемь беспилотников вблизи городов Эр-Рияд и Эль-Хардж", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Силы ПВО Катара с 28 февраля перехватили более ста иранских ракет
