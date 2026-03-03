Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 03.03.2026 (обновлено: 04:12 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/er-riyad-2078066320.html
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников - РИА Новости, 03.03.2026
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников, заявило Минобороны Саудовской Аравии. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:53:00+03:00
2026-03-03T04:12:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077966592.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
https://ria.ru/20260301/udar-2077559013.html
сша
саудовская аравия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Минобороны Саудовской Аравии сообщило об атаке беспилотников на посольство США

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников, заявило Минобороны Саудовской Аравии.
"Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, согласно предварительным оценкам. В результате возник небольшой пожар, здание дипмиссии получило незначительные повреждения", — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника передавало, что в дипмиссии прогремел взрыв, а затем начался пожар.
По данным Fox News, в момент атаки в здании никого не было.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
1 марта, 00:55
 
В миреСШАСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала