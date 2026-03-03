Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим Пухов.

Пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава города.

По его словам, ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили, в нескольких подъездах выбиты стекла - множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений. Пухов назвал удар террористическим актом.