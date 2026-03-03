Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 03.03.2026 (обновлено: 11:50 03.03.2026)
Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре
Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре
Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим... РИА Новости, 03.03.2026
Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре

При обстреле ВСУ жилого дома в Энергодаре один человек получил ранения

© Фото : Пухов LIVE/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Энергодаре
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим Пухов.
"Минувшей ночью, когда мирные жители спали, вооруженные силы Украины нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре нашего города. Зафиксирован артиллерийский прилет прямо во дворе многоквартирного жилого дома. В результате обстрела осколочные ранения получил мужчина 1982 года рождения", - написал Пухов в Telegram-канале.
Пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава города.
По его словам, ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили, в нескольких подъездах выбиты стекла - множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений. Пухов назвал удар террористическим актом.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
