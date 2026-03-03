https://ria.ru/20260303/energodar-2078108632.html
Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре
Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим... РИА Новости, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим Пухов.
"Минувшей ночью, когда мирные жители спали, вооруженные силы Украины
нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре нашего города. Зафиксирован артиллерийский прилет прямо во дворе многоквартирного жилого дома. В результате обстрела осколочные ранения получил мужчина 1982 года рождения", - написал Пухов в Telegram-канале
.
Пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава города.
По его словам, ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили, в нескольких подъездах выбиты стекла - множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений. Пухов назвал удар террористическим актом.