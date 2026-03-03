Задания устного экзамена по истории будут соответствовать учебной программе

https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078214525.html
Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экзамен станет формой допуска к ОГЭ.
"Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям", - следует из сообщения.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.