Задания устного экзамена по истории будут соответствовать учебной программе

15:18 03.03.2026
Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача экзамена
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задания устного экзамена по истории для 9-х классов будут соответствовать материалам из учебников, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"Все материалы экзамена будут разработаны в соответствии с содержанием государственных учебников по истории", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экзамен станет формой допуска к ОГЭ.
"Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Это будет способствовать умению аргументировать (опровергать) определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям", - следует из сообщения.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
Вчера, 14:14
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
