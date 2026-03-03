В России начали разработку заданий для устного экзамена по истории

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минпросвещения России уже разрабатывает задания для устного экзамена по истории для 9-х классов, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Модели контрольных измерительных материалов для данного экзамена уже разрабатываются. Они будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории. Каждый девятиклассник уделит внимание тем урокам, которые можно и нужно извлечь", - говорится в сообщении.