В России начали разработку заданий для устного экзамена по истории
В России начали разработку заданий для устного экзамена по истории - РИА Новости, 03.03.2026
В России начали разработку заданий для устного экзамена по истории
Минпросвещения России уже разрабатывает задания для устного экзамена по истории для 9-х классов, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 03.03.2026
россия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минпросвещения России уже разрабатывает задания для устного экзамена по истории для 9-х классов, сообщили РИА Новости в министерстве.
Во вторник глава ведомства Сергей Кравцов
сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
"Модели контрольных измерительных материалов для данного экзамена уже разрабатываются. Они будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории. Каждый девятиклассник уделит внимание тем урокам, которые можно и нужно извлечь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ведомстве также определят сроки его проведения.