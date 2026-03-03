Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078193619.html
Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории
Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории - РИА Новости, 03.03.2026
Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах, отметив, что это повысит качество... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:24:00+03:00
2026-03-03T14:24:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_480d48a5e2f372b67a14579061ecec37.jpg
https://ria.ru/20260301/ege-2077561253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03df755a13fd17b68a058debf71dfc8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории

Музаев поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах

© РИА Новости / Нина ЗотинаАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Анзор Музаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах, отметив, что это повысит качество изучения предмета.
"Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость. Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными", - сказал глава ведомства.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вступил в силу новый перечень вступительных испытаний для российских вузов
1 марта, 01:11
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала