Глава Рособрнадзора поддержал введение устного экзамена по истории

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА Новости поддержал введение устного экзамена по истории в 9-х классах, отметив, что это повысит качество изучения предмета.

"Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость. Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными", - сказал глава ведомства.