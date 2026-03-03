ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диверсант на Урале, погибший после дистанционного подрыва, был на постоянной связи с украинскими кураторами вплоть до момента смерти, заявил ветеран российских спецслужб (подразделение по борьбе с терроризмом) Вячеслав Назаров на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.