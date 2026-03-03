https://ria.ru/20260303/ekspert-2078154200.html
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти - РИА Новости, 03.03.2026
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти
Диверсант на Урале, погибший после дистанционного подрыва, был на постоянной связи с украинскими кураторами вплоть до момента смерти, заявил ветеран российских... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:29:00+03:00
2026-03-03T12:29:00+03:00
2026-03-03T12:29:00+03:00
происшествия
урал
украина
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078150268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6314e6097ee3142050895ec4033c4311.jpg
https://ria.ru/20260226/terakt-2076841373.html
урал
украина
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078150268_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b45125bbafc682fc6e0ef62174cef468.jpg
Эксперт об устранении завербованных агентов спецслужб Украины
Эксперт: спецслужбы Украины все чаще в ходе диверсий в России устраняют завербованных исполнителей путем подрывов.
2026-03-03T12:29
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, украина, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Урал, Украина, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти
ФСБ: умерший диверсант в Екатеринбурге был на связи с куратором вплоть до смерти