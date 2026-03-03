Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти - РИА Новости, 03.03.2026
12:29 03.03.2026
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти
Диверсант на Урале, погибший после дистанционного подрыва, был на постоянной связи с украинскими кураторами вплоть до момента смерти, заявил ветеран российских... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Эксперт об устранении завербованных агентов спецслужб Украины
Эксперт: спецслужбы Украины все чаще в ходе диверсий в России устраняют завербованных исполнителей путем подрывов.
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диверсант на Урале, погибший после дистанционного подрыва, был на постоянной связи с украинскими кураторами вплоть до момента смерти, заявил ветеран российских спецслужб (подразделение по борьбе с терроризмом) Вячеслав Назаров на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.
Диверсант по заданию спецслужб Украины намеревался произвести в Екатеринбурге подрыв автомобиля одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области.
"В данном случае при попытке задержания диверсанта сотрудниками спецподразделений ФСБ России представитель украинской спецслужбы осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в результате которого злоумышленник получил ранение, не совместимое с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. Необходимо отметить, что фигурант был на постоянной связи с кураторами вплоть до момента подрыва СВУ", - заявил эксперт.
Кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
26 февраля, 11:47
 
ПроисшествияУралУкраинаЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
