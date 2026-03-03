Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Второй вывозной рейс авиакомпании Flydubai из Дубая прибыл в Екатеринбург после приостановки полетов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала аэропорта.

Люди выходят из зоны прилета с улыбками, некоторые в разговоре с журналистами говорят, что после всего "рады екатеринбургскому снегу".