09:51 03.03.2026 (обновлено: 16:32 03.03.2026)
Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале
ФСБ: на Урале предотвратили подрыв машины руководителя предприятия ОПК
Предотвращен теракт в Екатеринбурге, где россиянин по заданию спецслужб Украины должен был подорвать машину руководителя предприятия ОПК, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале

Куратор с Украины дистанционно подорвал пособника при задержании в Екатеринбурге

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинский куратор дистанционно подорвал пособника, планировавшего теракт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
"При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — заявили в спецслужбе.
Кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
26 февраля, 11:47
Завербованный гражданин России планировал подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Для этого он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания цели и забрал из схрона два взрывных устройства. Он арендовал квартиру и готовился к преступлению, но его предотвратили.
У задержанного изъяли второе СВУ, хранившееся под видом пауэрбанка. Оно состояло из 300 граммов пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора и механизма с активацией по радиоканалу. Также у фигуранта нашли переписку с сотрудником спецслужб Украины.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.
Ликвидация жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
20 января, 09:49
 
