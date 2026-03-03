Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале

"При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ , в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — заявили в спецслужбе.

Завербованный гражданин России планировал подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Для этого он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания цели и забрал из схрона два взрывных устройства. Он арендовал квартиру и готовился к преступлению, но его предотвратили.