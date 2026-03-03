Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинский куратор дистанционно подорвал пособника, планировавшего теракт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
"При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — заявили в спецслужбе.
Завербованный гражданин России планировал подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Для этого он получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания цели и забрал из схрона два взрывных устройства. Он арендовал квартиру и готовился к преступлению, но его предотвратили.
У задержанного изъяли второе СВУ, хранившееся под видом пауэрбанка. Оно состояло из 300 граммов пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора и механизма с активацией по радиоканалу. Также у фигуранта нашли переписку с сотрудником спецслужб Украины.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.