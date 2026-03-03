Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 03.03.2026
14:02 03.03.2026
Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ
Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 03.03.2026
Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ
Жилье по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят рядом со станцией метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.03.2026
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ

Ефимов: рядом с метро "Сходненская" в Москве построят жилье в рамках КРТ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жилье по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят рядом со станцией метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения о КРТ размещен на портале правительства Москвы. Редевелопмент затронет территорию на Аэродромной улице, во владении 12.
"В районе Южное Тушино в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,88 гектара. Один из них площадью 0,44 гектара станет стартовой площадкой для строительства двух многоквартирных домов для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит 15,32 тысячи квадратных метров. Второй участок, также входящий в проект КРТ, отведут под благоустройство", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Площадь квартир в домах, как указывается в сообщении, превысит 9 тысяч "квадратов". В новое жилье переедут более 270 человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил два проекта КРТ - площадки находятся в районах Перово и Нагорный.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
