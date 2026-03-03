Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: на северо-западе Москвы построят жилье в рамках КРТ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жилье по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят рядом со станцией метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения о КРТ размещен на портале правительства Москвы. Редевелопмент затронет территорию на Аэродромной улице, во владении 12.

"В районе Южное Тушино в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,88 гектара. Один из них площадью 0,44 гектара станет стартовой площадкой для строительства двух многоквартирных домов для реализации программы реновации. Общая площадь новостроек составит 15,32 тысячи квадратных метров. Второй участок, также входящий в проект КРТ, отведут под благоустройство", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Площадь квартир в домах, как указывается в сообщении, превысит 9 тысяч "квадратов". В новое жилье переедут более 270 человек.