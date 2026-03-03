Ефимов: городским учреждениям передали в управление 165 объектов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2025 году городским учреждениям передали в оперативное управление 165 зданий, помещений и сооружений более чем на 490 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Новые здания, помещения и сооружения расположены в 11 административных округах. В частности, 44 объекта получили образовательные учреждения, 43 – медицинские, 39 – спортивные, 22 – досуговые центры. Еще 17 объектов передали пожарно-спасательным подразделениям", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Передача недвижимости в оперативное управление закрепляет за организациями право полноценно распоряжаться ею. Например, на западе Москвы школа "Интеграл" получила четырехэтажное здание на 7 тысяч "квадратов" в Багратионовском проезде. А одним из крупных объектов в системе здравоохранения стал комплекс на 58 тысяч "квадратов" на востоке города, ставший частью детской городской клинической больницы святого Владимира, говорится в сообщении.