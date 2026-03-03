Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: городским учреждениям передали в управление 165 объектов - РИА Новости, 03.03.2026
11:06 03.03.2026
Ефимов: городским учреждениям передали в управление 165 объектов
В 2025 году городским учреждениям передали в оперативное управление 165 зданий, помещений и сооружений более чем на 490 тысяч квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 03.03.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: городским учреждениям в 2025 году передали в управление 165 объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2025 году городским учреждениям передали в оперативное управление 165 зданий, помещений и сооружений более чем на 490 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новые здания, помещения и сооружения расположены в 11 административных округах. В частности, 44 объекта получили образовательные учреждения, 43 – медицинские, 39 – спортивные, 22 – досуговые центры. Еще 17 объектов передали пожарно-спасательным подразделениям", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Передача недвижимости в оперативное управление закрепляет за организациями право полноценно распоряжаться ею. Например, на западе Москвы школа "Интеграл" получила четырехэтажное здание на 7 тысяч "квадратов" в Багратионовском проезде. А одним из крупных объектов в системе здравоохранения стал комплекс на 58 тысяч "квадратов" на востоке города, ставший частью детской городской клинической больницы святого Владимира, говорится в сообщении.
При этом, как указывается в нем, наибольшее число объектов, переданных по результатам 2025 года, находится в Новой Москве. Это 42 здания, помещения и сооружения более чем на 82 тысячи квадратных метров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
