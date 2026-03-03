Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации - РИА Новости, 03.03.2026
09:05 03.03.2026
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации - РИА Новости, 03.03.2026
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации
Все жители 100 домов старого жилфонда в Северном административном округе Москвы оформили документы на переезд по программе реновации с ее старта, рассказал... РИА Новости, 03.03.2026
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации

Ефимов: документы по реновации подписали жители 100 домов на севере Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Все жители 100 домов старого жилфонда в Северном административном округе Москвы оформили документы на переезд по программе реновации с ее старта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Всего на севере города по программе реновации предстоит расселить 515 устаревших советских многоэтажек, в новые квартиры таким образом переедут порядка 109 тысяч москвичей, уточнил замглавы столицы.
"Переселение по программе реновации в Северном административном округе началось в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов – это более 22,7 тысячи горожан. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что лидером по числу расселенных домов, 100% жителей которых переехали по реновации, на севере Москвы стал Бескудниковский район, где 27 таких зданий. В Головинском районе таких адресов 18, в Дмитровском – 16, они занимают вторую и третью строки рейтинга соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении в новые квартиры более 250 жителей Можайского района на западе города, участвующих в программе реновации. Всего в этом районе в контур реновации вошли 148 зданий старого жилфонда.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе
2 марта, 15:03
 
Москва
 
 
