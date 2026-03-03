https://ria.ru/20260303/efimov-2078029969.html
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации - РИА Новости, 03.03.2026
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации
Все жители 100 домов старого жилфонда в Северном административном округе Москвы оформили документы на переезд по программе реновации с ее старта, рассказал... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:05:00+03:00
2026-03-03T09:05:00+03:00
2026-03-03T09:05:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
https://ria.ru/20260302/efimov-2077904805.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации
Ефимов: документы по реновации подписали жители 100 домов на севере Москвы
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Все жители 100 домов старого жилфонда в Северном административном округе Москвы оформили документы на переезд по программе реновации с ее старта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Всего на севере города по программе реновации предстоит расселить 515 устаревших советских многоэтажек, в новые квартиры таким образом переедут порядка 109 тысяч москвичей, уточнил замглавы столицы.
"Переселение по программе реновации в Северном административном округе началось в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов – это более 22,7 тысячи горожан. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что лидером по числу расселенных домов, 100% жителей которых переехали по реновации, на севере Москвы стал Бескудниковский район, где 27 таких зданий. В Головинском районе таких адресов 18, в Дмитровском – 16, они занимают вторую и третью строки рейтинга соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении в новые квартиры более 250 жителей Можайского района на западе города, участвующих в программе реновации. Всего в этом районе в контур реновации вошли 148 зданий старого жилфонда.