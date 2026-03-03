Ефимов: жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры для реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Все жители 100 домов старого жилфонда в Северном административном округе Москвы оформили документы на переезд по программе реновации с ее старта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Всего на севере города по программе реновации предстоит расселить 515 устаревших советских многоэтажек, в новые квартиры таким образом переедут порядка 109 тысяч москвичей, уточнил замглавы столицы.

"Переселение по программе реновации в Северном административном округе началось в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов – это более 22,7 тысячи горожан. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что лидером по числу расселенных домов, 100% жителей которых переехали по реновации, на севере Москвы стал Бескудниковский район, где 27 таких зданий. В Головинском районе таких адресов 18, в Дмитровском – 16, они занимают вторую и третью строки рейтинга соответственно.