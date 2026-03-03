Джихад: что это такое и какие виды существуют

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

Джихад — это арабское слово, в переводе означающее "усилие", "усердие", "борьбу". В исламе термин приобрел особое значение – "борьбы, преодоления преград на пути к Всевышнему". Этот процесс происходит на двух уровнях внутреннем (личностном) и внешнем (социальном). Отсюда – многозначность понятия "джихад" в мусульманской традиции. Вопреки расхожему мнению, оно не сводится исключительно к вооруженному восстанию.

Что означает джихад

В основе термина "джихад" лежит арабский глагол "джахада", который буквально означает "прикладывать усилия или старание". Таким образом, само слово "джихад" означает усилие, усердие, старание.

Согласно исламскому Священному Писанию – Корану, каждый мусульманин обязан проявлять усердие в утверждении и защите своей веры, используя для этого все свои материальные и духовные средства и силы.

Классическое исламское право – шариат – допускает применение силы исключительно в целях самообороны и для защиты угнетенных – тех, кто неспособен защитить себя сам. Именно поэтому некоторые современные мусульманские государства придерживаются оборонительной теории джихада. Кроме того, нормы шариата в некоторых случаях допускают упреждающий вид самообороны.

Некоторые радикальные течения считают вооруженное противостояние, "джихадизм", якобы богословски оправданным. Поэтому они трактуют джихад как "революционную борьбу" против устоявшегося миропорядка. Это в корне расходится с по-настоящему исламским пониманием джихада как стремления в исполнении предписаний Всевышнего.

Происхождение термина

Слово "джихад" происходит от арабского корня "j-h-d", означающего "прилагать усилия", "стараться", "добиваться [чего-либо] через труд". Производный от морфемы глагол "джахада" имеет аналогичное значение. В буквальном смысле джихад – это "использование всех своих сил", а также "стремление к цели изо всех сил" и "противостояние любым трудностям".

В религиозном смысле джихад как приложение усилий трактуется в смысле стремление в исполнении воли Аллаха и его предписаний. Последнее, согласно священному Корану, – обязанность каждого мусульманина.

"Верующие — это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние верующие", – говорится в тексте Писания.

В другом аяте (стихе) сказано, что верующим надлежит "усердствовать на пути Аллаха", поскольку Он сделал из избранными.

С теологической точки зрения, джихад имеет несколько трактовок. Но большинство исламских богословов, основываясь на хадисах (преданиях о словах и действиях пророка Мухаммеда), традиционно толкуют термин в широком смысле – как непрестанное действие и усердие во имя торжества идеалов исламской религии.

С филологической же точки зрения, у слова "джихад" множество трактовок и вариантов употребления. В одном только Коране это оно – в различных грамматических формах – встречается более 40 раз. Нередко – в идиоматических выражениях по типу "джихад фи сабили Аллах" (рвение на пути к Аллаху).

Пророк Мухаммед получает своё первое откровение от ангела. Миниатюра Пророк Мухаммед получает своё первое откровение от ангела. Миниатюра

Джихад в исламе: религиозное значение

"Борьба на пути к Всевышнему", согласно вероучению, происходит в двух аспектах – внутреннем (духовном) и внешнем (общественном). Отсюда – довольно рано сформировавшееся в исламе понятие "великого (большого) джихада" и "малого джихада".

В основе этого различия лежит хадис, согласно которому Мухаммад сказал: "Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому".

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Хадж - паломничество мусульман в Мекку. Мусульманская святыня Кааба © AP Photo / Mosa'ab Elshamy Хадж - паломничество мусульман в Мекку. Мусульманская святыня Кааба

"Большой джихад" происходит во внутреннем – индивидуальном духовном – мире каждого верующего. Его цель – стремление обрести свою сущность. Для этого человеку необходимо преодолеть свои внутренние противоречия: лень, слабость, всевозможные пороки. Лишь на пути духовного совершенствования происходит познание собственного естества, обретается божественное знание, любовь и блаженство.

"Малый джихад" происходит в социальной плоскости. А его цель – сделать возможным постижение своей сущности другими. Он воплощает принцип устранения преград между верой и людьми, чтобы последние имели возможность уверовать и постичь марифатуллах – божественное знание.

Довольно рано мусульманские правоведы разработали несколько концепций джихада. Например, джихад сердца, обязывающий мусульман бороться с "наущениями дьявола". Джихад языка – обязательство говорить только правду и словом свидетельствовать об исламе. Джихад руки – принцип всеми средствами утверждать добро и противостоять злу.

Отдельно выделяют джихад меча – в случае если мусульманам запрещают исповедовать свою религию и устраивают на них гонения.

"Малый джихад"

Истоки этой разновидностей "усилия" восходят к Корану.

"Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно, – приводятся в Священном Писании слова Аллаха. – Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете".

Однако есть важный нюанс. Агрессия, нападение на кого-либо в исламе запрещены. В случае же нападения и разбоя извне мусульманам дается право на самооборону или оборонительную войну. Это право также действует, если предстоит защищать свои религиозные права, отечество, родных и близких, имущество.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Разрушенная мечеть в горде Хан-Юнис на территории сектора Газа © AP Photo / Lefteris Pitarakis Разрушенная мечеть в горде Хан-Юнис на территории сектора Газа

"Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сражаться], защищая себя от насилия […] И кто запреты против вас преступит, вы преступайте их против него, как преступил он против вас", – повелевает Всевышний.

При этом есть ряд ограничений, подкрепленных Кораном. Они закреплены в нормах исламского права – шариата. Так, если перед мусульманином и его семьей возникает угроза жизни, самооборона является вынужденной необходимостью.

То же — в отношении целого государства, где проживают мусульмане. Обязанность по ведению "защитительной войны" может возлагаться как на определенную часть мусульман, так и на каждого мусульманина в отдельности, если в этом есть крайняя необходимость.

© AP Photo / Hassan Ammar Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото © AP Photo / Hassan Ammar Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото

Знатоки исламского права возводят обоснование таких оборонительных принципов к ряду хадисов, где рассказывается о пребывании пророк Мухаммеда в Мекке . В те времена он ни разу не отдал приказа своим последователям начать вооруженную борьбу с мекканскими язычниками — правителями города, хотя его сторонников в городе было достаточно.

В чем разница между духовным и военным джихадом"

Критерий Большой джихад Малый джихад Цель Духовное изменение Социальное изменение Сфера применения Морально-этическая Общественная Обязательность Обязателен для каждого мусульманина Нет строгой обязательности; совершается по необходимости Основание в праве Коран, хадисы, нормы шариата Коран, хадисы, нормы шариата Контекст Нравственное совершенствование; стремление к соответствию личного морального облика нормам ислама Оборонительная война как вынужденная необходимость защиты своих и общественных религиозных прав и традиций; культурных и материальных ценностей

Джихад в истории

VII век — В ранней исламской традиции термин "джихад" имел полисемантичный характер. Часто употреблялся пророком в различных изречениях, общий смысл которых – "проявление усилия в исполнении заповедей Аллаха".

Период халифата — Происходит развитие правовых трактовок джихада. Понятие было дифференцированно: "Великим джихадом" признано духовное самосовершенствование "малым джихадом" – война с неверными в защиту веры пророка. В этом смысле джихад был нередко связан с территориальной экспансией халифата.

Средние века — Богословы разработали более подробную градацию видов джихада. Внутреннего: "джихада сердца"; "джихада языка"; "джихада руки"; "джихада меча".

Новое время — Происходит переосмысление понятия. Если в Средние века джихад нередко служил обоснованием для территориальной экспансии мусульманских государств, то в Новое и Новейшее время термин понимается исключительно как оборонительная война.

Связан ли джихад с терроризмом

Нередко в массовом сознании термин "джихад" рассматривается как неотъемлемая черта терроризма. Во многом это связано с набирающим в последние десятилетия силу международным террористически движением – джихадизмом.

В его основе лежит принцип установления повсеместного государственного устройства якобы по нормам шариата, которые террористы толкуют неверно и исключительно ради своей выгоды. Идеологи джихадизма трактуют джихад как "священную войну" против существующего миропорядка и считают ее якобы теологически обоснованной.

© AP Photo / Christophe Ena Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция © AP Photo / Christophe Ena Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция

Впервые термин "джихадизм" использовали индийские и пакистанские СМИ. Тогда же в прессе стали отождествлять понятия "джихад" с различными террористическими течениями.

На практике медийное упрощение привело к тому, что джихад приобрел лишь одно – ложное – значение. Современные богословы же подчеркивают : то, что террористы называют "джихадом" никак не связано с изначальным смыслом понятия.

Виды джихада в исламской традиции