Джабраилов передал в московский музей почти 200 картин

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов передал почти 200 картин в коллекцию московского музея современного искусства, выяснило РИА Новости.
"Сто восемьдесят работ из своего собрания Умар Джабраилов безвозмездно передал Московскому музею современного искусства. Этот дар (живопись, фотография, графика, видео) можно считать важнейшим "новым элементом" в составе музейных фондов", - сообщается на сайте музея.
В 2014 году в музее прошла выставка избранных произведений из личной коллекции Джабраилова.
Среди работ числятся произведения крупных отечественных и зарубежных авторов, таких как Альдо Рота, Константин Батынков, Алексей Беляев-Гинтовт, Петр Бронфин, Александр Дашевский, Константин Латышев, Павел Пепперштейн, Вероника Пономарева, Святослав Пономарев, Виталий Пушницкий, Леонид Ротарь, Айдан Салахова, Олег Тистол, Наталья Турнова, Константин Худяков, группа "Четвертая высота", Станислав Шурипа и других.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой. Во вторник Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне.