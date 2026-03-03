Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне
11:38 03.03.2026 (обновлено: 12:47 03.03.2026)
Бизнесмена Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне
Бизнесмена Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне
В Чечне простились с бизнесменом Умаром Джабраиловым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
Бизнесмена Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне

Бизнесмена Умара Джабраилова похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне

НОВЫЕ АТАГИ (Чечня), 3 мар — РИА Новости. В Чечне простились с бизнесменом Умаром Джабраиловым, передает корреспондент РИА Новости.
У дома в родовом селе Джабраилова в Новых Атагах, где проходят похороны, десятки машин и много людей. Односельчане в беседе с корреспондентом РИА Новости отзываются о нем как об отзывчивом человеке, который многим оказывал помощь в ходе военных кампаний в республике.
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
2 марта, 19:13
Старший брат Джабраилова Али отказался общаться с журналистами.
Тело Джабраилова доставили в республику рано утром. Его вынесли из дома с соблюдением религиозных обрядов, участники траурной процессии пешком направились на сельское кладбище, где его и похоронили.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке
2 марта, 11:54
 
