Бизнесмена Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне

НОВЫЕ АТАГИ (Чечня), 3 мар — РИА Новости. В Чечне простились с бизнесменом Умаром Джабраиловым, передает корреспондент РИА Новости.
У дома в родовом селе Джабраилова в Новых Атагах, где проходят похороны, десятки машин и много людей. Односельчане в беседе с корреспондентом РИА Новости отзываются о нем как об отзывчивом человеке, который многим оказывал помощь в ходе военных кампаний в республике.
Старший брат Джабраилова Али отказался общаться с журналистами.
Тело Джабраилова доставили в республику рано утром. Его вынесли из дома с соблюдением религиозных обрядов, участники траурной процессии пешком направились на сельское кладбище, где его и похоронили.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.