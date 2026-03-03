Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков - РИА Новости, 03.03.2026
06:33 03.03.2026
Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков
Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков - РИА Новости, 03.03.2026
Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков
происшествия, москва, умар джабраилов
Происшествия, Москва, Умар Джабраилов
Бизнесмен Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков

Бизнесмен Умар Джабраилов незадолго до смерти отказался от наркотиков

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве, незадолго до смерти отказался от употребления наркотиков, рассказали РИА Новости в его окружении.
"Он употреблял наркотики и страдал депрессией, незадолго до смерти он отказался от них", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
Бизнесмен Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
2 марта, 19:13
 
ПроисшествияМоскваУмар Джабраилов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
