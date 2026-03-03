Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" (ОЭЗ) в Подмосковье за последние десять лет выросла более чем в 26 раз, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что ежегодная выручка резидентов "Дубны" выросла с 3,2 миллиарда рублей в 2015 году до 85 миллиардов рублей в 2025 году.

"Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ", – приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой.