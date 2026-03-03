https://ria.ru/20260303/dubna-2078188166.html
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз - РИА Новости, 03.03.2026
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз
Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" (ОЭЗ) в Подмосковье за последние десять лет выросла более чем в 26 раз, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017386189_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_46a4577b21872a768e6acba83835b25d.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" (ОЭЗ) в Подмосковье за последние десять лет выросла более чем в 26 раз, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что ежегодная выручка резидентов "Дубны" выросла с 3,2 миллиарда рублей в 2015 году до 85 миллиардов рублей в 2025 году.
"Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ", – приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой.
По данным ведомства, на площадке продолжают развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов. До 2035 года в ОЭЗ ставят цель увеличить число компаний-резидентов до 200, а ежегодную выручку предприятий планируют довести до 112 миллиардов рублей.