Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз
Новости Подмосковья
 
14:09 03.03.2026
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз
Выручка подмосковной ОЭЗ "Дубна" увеличилась более чем в 26 раз

© Фото : пресс-служба правительства Московской области ОЭЗ "Дубна"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
ОЭЗ "Дубна". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" (ОЭЗ) в Подмосковье за последние десять лет выросла более чем в 26 раз, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что ежегодная выручка резидентов "Дубны" выросла с 3,2 миллиарда рублей в 2015 году до 85 миллиардов рублей в 2025 году.
"Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ", – приводит пресс-служба министерства слова Зиновьевой.
По данным ведомства, на площадке продолжают развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов. До 2035 года в ОЭЗ ставят цель увеличить число компаний-резидентов до 200, а ежегодную выручку предприятий планируют довести до 112 миллиардов рублей.
 
Новости Подмосковья
 
 
