Россиянка рассказала об обстановке в Дубае

КАЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Жительница Ижевска Юлия Посаженникова, вернувшаяся из Дубая на втором вывозном рейсе в Казань, рассказала РИА Новости, что видела, как сбивают цели, слышала взрывы, но, несмотря на это, обстановка в целом была спокойной.

"Первые дни было действительно страшно. То есть, когда началось все 28-го числа. Ну, то, что мы слышали взрывы, мы видели даже, как сбивают (цели), видели, да. Ночь была такая переживательная, нам было страшно, а на следующий день уже все было хорошо, как бы спокойно", - сказала Посаженникова.

В отеле и в целом в городе, по ее словам, не было никакой паники.

"Как будто бы ничего не происходит. То есть, жизнь идет вообще в обычном режиме: метро, автобусы, машины - все ходит, люди спокойны. Но страх есть, конечно, все равно. Поэтому рада, что живые добрались. Все хорошо", - уточнила собеседница агентства.

По информации Юлии, путевка у нее закончилась 2 марта, и ее сразу переселили в другой отель, обеспечили бесплатным трехразовым питанием.

"В этом плане они вообще супер-молодцы", - подчеркнула девушка.

Она также добавила, что несмотря на произошедшее, снова поедет в Дубай

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке . Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.