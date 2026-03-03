Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
21:35 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dubay-2078313940.html
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае
Жительница Ижевска Юлия Посаженникова, вернувшаяся из Дубая на втором вывозном рейсе в Казань, рассказала РИА Новости, что видела, как сбивают цели, слышала...
2026-03-03T21:35:00+03:00
2026-03-03T21:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260303/turistka-2078311869.html
https://ria.ru/20260303/turist-2078260367.html
происшествия, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Происшествия, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае

РИА Новости: россиянка рассказала, что в Дубае была спокойная обстановка

Люди в центре Дубая
Люди в центре Дубая
Люди в центре Дубая . Архивное фото
Люди в центре Дубая . Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Жительница Ижевска Юлия Посаженникова, вернувшаяся из Дубая на втором вывозном рейсе в Казань, рассказала РИА Новости, что видела, как сбивают цели, слышала взрывы, но, несмотря на это, обстановка в целом была спокойной.
"Первые дни было действительно страшно. То есть, когда началось все 28-го числа. Ну, то, что мы слышали взрывы, мы видели даже, как сбивают (цели), видели, да. Ночь была такая переживательная, нам было страшно, а на следующий день уже все было хорошо, как бы спокойно", - сказала Посаженникова.
В отеле и в целом в городе, по ее словам, не было никакой паники.
"Как будто бы ничего не происходит. То есть, жизнь идет вообще в обычном режиме: метро, автобусы, машины - все ходит, люди спокойны. Но страх есть, конечно, все равно. Поэтому рада, что живые добрались. Все хорошо", - уточнила собеседница агентства.
По информации Юлии, путевка у нее закончилась 2 марта, и ее сразу переселили в другой отель, обеспечили бесплатным трехразовым питанием.
"В этом плане они вообще супер-молодцы", - подчеркнула девушка.
Она также добавила, что несмотря на произошедшее, снова поедет в Дубай.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, два рейса из Дубая в Казань, а также в Новосибирск и Екатеринбург. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.-0-
