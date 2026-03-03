https://ria.ru/20260303/dubay-2078298637.html
В Дубае прогремел взрыв
Сильный взрыв был слышен в Дубае во вторник вечером, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.03.2026
