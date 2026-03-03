https://ria.ru/20260303/dubay-2078276167.html
Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком
Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком - РИА Новости, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком
Российские туристы, не сумевшие вылететь из Дубая в Сочи после переноса рейса авиакомпании "Азимут", не могут связаться с представителями авиакомпании и... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:28:00+03:00
2026-03-03T18:28:00+03:00
2026-03-03T18:28:00+03:00
туризм
дубай
сочи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260303/pobeda-2078274365.html
https://ria.ru/20260303/turist-2078260367.html
дубай
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, сочи, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Туризм, Дубай, Сочи, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком
РИА Новости: застрявшие в Дубае сообщили об отсутствии связи с перевозчиком
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Российские туристы, не сумевшие вылететь из Дубая в Сочи после переноса рейса авиакомпании "Азимут", не могут связаться с представителями авиакомпании и вынуждены самостоятельно решать вопросы с жильем и билетами, рассказала РИА Новости одна из пассажирок.
"Мы вообще не можем достучаться до авиакомпании. Они не отвечают", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, речь идет примерно о 60 пассажирах одного рейса, среди которых есть семьи с маленькими детьми.
Женщина уточнила, что их вылет с конца февраля переносили несколько раз - сначала на 5 марта, затем на 8 и позже на 12 марта. При этом альтернативные билеты на другие рейсы, по её словам, сейчас стоят около 100 тысяч рублей на человека.
"Мы звоним и пишем везде, но ответа нет. Люди просто не понимают, как возвращаться домой", - добавила она. По ее словам, 28 февраля после переносов их рейса в Сочи
и ожидания вылета в аэропорту в течение суток, была объявлена эвакуация. Представители аэропорта разместили пассажиров в отеле поблизости. Но дальше люди столкнулись с неизвестностью. Представители отеля сообщили, что у россияне могут у них находиться только до вечера текущего дня. Женщина приехала на отдых с мужем и годовалым ребенком, и как быть дальше - не знает.
"Мы везде писали и звонили. Никто не отвечает. Конечно, в отеле чувствуется напряжение. У нас постоянно не работает карта от номера, мы боимся выходить, потому что можем не зайти обратно. Нам не продлевают проживание - говорят, авиакомпания не платит. А мы-то при чем?" - говорит собеседница агентства.
Она добавила, что очень надеется на то, что представители отеля при аэропорте, где они сейчас находятся, разрешат семье остаться до 12 марта. "Сейчас будем разговаривать с менеджером. Плана Б у нас нет. Будем искать какой-то более дешевый отель. Не знаю даже. У нас есть немного денег, но непонятно, хватит или нет", - заключила она.