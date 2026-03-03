Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком

ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Российские туристы, не сумевшие вылететь из Дубая в Сочи после переноса рейса авиакомпании "Азимут", не могут связаться с представителями авиакомпании и вынуждены самостоятельно решать вопросы с жильем и билетами, рассказала РИА Новости одна из пассажирок.

"Мы вообще не можем достучаться до авиакомпании. Они не отвечают", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, речь идет примерно о 60 пассажирах одного рейса, среди которых есть семьи с маленькими детьми.

Женщина уточнила, что их вылет с конца февраля переносили несколько раз - сначала на 5 марта, затем на 8 и позже на 12 марта. При этом альтернативные билеты на другие рейсы, по её словам, сейчас стоят около 100 тысяч рублей на человека.

"Мы звоним и пишем везде, но ответа нет. Люди просто не понимают, как возвращаться домой", - добавила она. По ее словам, 28 февраля после переносов их рейса в Сочи и ожидания вылета в аэропорту в течение суток, была объявлена эвакуация. Представители аэропорта разместили пассажиров в отеле поблизости. Но дальше люди столкнулись с неизвестностью. Представители отеля сообщили, что у россияне могут у них находиться только до вечера текущего дня. Женщина приехала на отдых с мужем и годовалым ребенком, и как быть дальше - не знает.

"Мы везде писали и звонили. Никто не отвечает. Конечно, в отеле чувствуется напряжение. У нас постоянно не работает карта от номера, мы боимся выходить, потому что можем не зайти обратно. Нам не продлевают проживание - говорят, авиакомпания не платит. А мы-то при чем?" - говорит собеседница агентства.