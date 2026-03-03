https://ria.ru/20260303/dubay-2078275153.html
Россиянка рассказала, что провела сутки в аэропорту Дубая с ребенком
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Жительница Сочи с годовалым ребенком более суток провела в аэропорту Дубая после неоднократного переноса рейса в Россию, размещение семье изначально не предоставляли, рассказала она РИА Новости.
"Мы сутки сидели в аэропорту, нас никуда не размещали. У нас авиакомпания "Азимут", они сказали, что нас не разместят. А с нами еще ребенок, ему год", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, она с мужем и ребенком прилетела на отдых в Дубай
24 февраля и должна была вылететь обратно 28, однако рейс несколько раз переносили. В итоге пассажиры остались в терминале аэропорта без информации о дальнейших действиях.
"В конечном счете нас разместил аэропорт - в отеле рядом, потому что началась сирена, и надо было всех эвакуировать. Это было 28 числа. Аэропорт закрыли", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, 28 февраля вечером, находясь в аэропорту, она видела, как "что-то пролетело в небе". "Как будто ракеты, две штуки. Больше с тех пор ничего не слышно было - ни сирен, ничего, все спокойно", - добавила она.
Сейчас семья находится в отеле возле аэропорта. При этом, как уточнила россиянка, проживание не было организовано перевозчиком. Семья ожидает новый вылет, назначенный на 12 марта, однако, по словам женщины, вопрос с дальнейшим размещением остается нерешенным.
"Сегодня на ресепшен нам сказали, что нас выселяют, потому что авиакомпания связалась с ними и сказала нас выселить - они не хотят платить за нас. И вылетов нет. Мы не понимаем, что делать дальше и где жить. Надеемся, что нам разрешат остаться в отеле", - добавила она. По ее словам, семья пока не оплачивала проживание самостоятельно. "Нам дали время сегодня до пяти часов вечера. В пять придет менеджер отеля, мы будем просить, чтобы нас оставили", - сказала россиянка.