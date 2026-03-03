Рейтинг@Mail.ru
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 03.03.2026 (обновлено: 16:29 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/dubay-2078231618.html
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты - РИА Новости, 03.03.2026
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты
Екатеринбурженка Юлия Майер, вернувшаяся на втором возвратном рейсе из Дубая, рассказала РИА Новости, что наблюдала падающие ракеты. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:19:00+03:00
2026-03-03T16:29:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260303/dubay-2078219007.html
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078207014.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты

РИА Новости: вернувшаяся из Дубая женщина рассказала, что видела сбитые ракеты

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Екатеринбурженка Юлия Майер, вернувшаяся на втором возвратном рейсе из Дубая, рассказала РИА Новости, что наблюдала падающие ракеты.
Юлия сообщила, что на отдых приехала 23 февраля с семьей, а 28-го они услышали хлопки, когда находились в аквапарке.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
Вчера, 15:35
"Мы услышали хлопки. Сначала не поняли, что это такое. Потом уже начали из России писать, что у вас там военные действия" - сказала она.
"Периодически видели и вечером: ракета сбитая, летящая. То есть, таких масштабных (боевых действий - ред.), что все горит, полыхает - нет, конечно. Единичные какие-то случаи", - добавила Юлия.
Собеседница отметила, что она и ее семья не особо смотрели новости и узнавали обо всем, в основном, из российских источников.
"Дай бог, чтобы там все было спокойно" - заключила Майер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае
Вчера, 14:52
 
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала