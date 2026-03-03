Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ

© REUTERS / Amr Alfiky Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ

Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Екатеринбурженка Юлия Майер, вернувшаяся на втором возвратном рейсе из Дубая, рассказала РИА Новости, что наблюдала падающие ракеты.

Юлия сообщила, что на отдых приехала 23 февраля с семьей, а 28-го они услышали хлопки, когда находились в аквапарке.

"Мы услышали хлопки. Сначала не поняли, что это такое. Потом уже начали из России писать, что у вас там военные действия" - сказала она.

"Периодически видели и вечером: ракета сбитая, летящая. То есть, таких масштабных (боевых действий - ред.), что все горит, полыхает - нет, конечно. Единичные какие-то случаи", - добавила Юлия.

Собеседница отметила, что она и ее семья не особо смотрели новости и узнавали обо всем, в основном, из российских источников.

"Дай бог, чтобы там все было спокойно" - заключила Майер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке . Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.