https://ria.ru/20260303/dubay-2078231618.html
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты - РИА Новости, 03.03.2026
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты
Екатеринбурженка Юлия Майер, вернувшаяся на втором возвратном рейсе из Дубая, рассказала РИА Новости, что наблюдала падающие ракеты. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:19:00+03:00
2026-03-03T16:19:00+03:00
2026-03-03T16:29:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260303/dubay-2078219007.html
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078207014.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вернувшаяся из Дубая екатеринбурженка рассказала, что видела сбитые ракеты
РИА Новости: вернувшаяся из Дубая женщина рассказала, что видела сбитые ракеты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Екатеринбурженка Юлия Майер, вернувшаяся на втором возвратном рейсе из Дубая, рассказала РИА Новости, что наблюдала падающие ракеты.
Юлия сообщила, что на отдых приехала 23 февраля с семьей, а 28-го они услышали хлопки, когда находились в аквапарке.
"Мы услышали хлопки. Сначала не поняли, что это такое. Потом уже начали из России
писать, что у вас там военные действия" - сказала она.
"Периодически видели и вечером: ракета сбитая, летящая. То есть, таких масштабных (боевых действий - ред.), что все горит, полыхает - нет, конечно. Единичные какие-то случаи", - добавила Юлия.
Собеседница отметила, что она и ее семья не особо смотрели новости и узнавали обо всем, в основном, из российских источников.
"Дай бог, чтобы там все было спокойно" - заключила Майер.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ
в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву
из Абу-Даби
и Дубая
, а также рейсы из Дубая в Казань
, Новосибирск
и Екатеринбург
. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.