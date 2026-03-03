Рейтинг@Mail.ru
15:35 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dubay-2078219007.html
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
2026-03-03T15:35:00+03:00
2026-03-03T15:35:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260303/dubaj-2078207014.html
https://ria.ru/20260303/dubay-2078019197.html
дубай
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами

В дубайских чатах россиянам предлагают вылетать частными джетами за $1500-9000

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу несколько предложений вылететь из ОАЭ или соседнего Омана, воспользовавшись частными джетами, появились в дубайских чатах для россиян, выяснило РИА Новости.
"Вылетает частный самолет моего директора в Москву, осталось пять мест, пишите в личные сообщения", - написала в русскоязычном чате Дубая, в частности, некая Ольга.
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае
Вчера, 14:52
На вопрос РИА Новости она пояснила, что самолет будет вылетать из аэропорта Аль-Мактум утром 4 марта, одно место в самолете будет стоить 1500 долларов. Оплата предполагается в стейблкоинах USDT (United States Dollar Tether), нужно будет оплатить непосредственно перед посадкой владельцу самолета.
Еще один вариант – более дорогой, это джеты с вылетом 4 марта из Маската, столицы соседнего с ОАЭ государства Оман. Организаторы предлагают оттуда вылеты в Москву, Стамбул и на Кипр, цены варьируются от 6 до 9 тысяч долларов. Еще за 500 долларов они готовы организовать микроавтобус из Дубая в аэропорт Маската. Никакой предоплаты организаторы не потребовали, но попросили предъявить цифровой кошелек, чтобы убедиться, что на нем достаточно средств.
"Мне от вас нужен адрес кошелька. Чтобы посмотреть вашу платежеспособность. И первую страницу загранпаспорта для того, чтобы мы могли сделать билет", - сообщила РИА Новости некая Эмили, представляющая организаторов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Дубай - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже
Вчера, 02:47
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
