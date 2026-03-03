https://ria.ru/20260303/dubay-2078219007.html
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами - РИА Новости, 03.03.2026
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
Сразу несколько предложений вылететь из ОАЭ или соседнего Омана, воспользовавшись частными джетами, появились в дубайских чатах для россиян, выяснило РИА... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:35:00+03:00
2026-03-03T15:35:00+03:00
2026-03-03T15:35:00+03:00
дубай
Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами
В дубайских чатах россиянам предлагают вылетать частными джетами за $1500-9000
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу несколько предложений вылететь из ОАЭ или соседнего Омана, воспользовавшись частными джетами, появились в дубайских чатах для россиян, выяснило РИА Новости.
"Вылетает частный самолет моего директора в Москву
, осталось пять мест, пишите в личные сообщения", - написала в русскоязычном чате Дубая
, в частности, некая Ольга.
На вопрос РИА Новости она пояснила, что самолет будет вылетать из аэропорта Аль-Мактум утром 4 марта, одно место в самолете будет стоить 1500 долларов. Оплата предполагается в стейблкоинах USDT (United States Dollar Tether), нужно будет оплатить непосредственно перед посадкой владельцу самолета.
Еще один вариант – более дорогой, это джеты с вылетом 4 марта из Маската
, столицы соседнего с ОАЭ
государства Оман
. Организаторы предлагают оттуда вылеты в Москву, Стамбул
и на Кипр
, цены варьируются от 6 до 9 тысяч долларов. Еще за 500 долларов они готовы организовать микроавтобус из Дубая в аэропорт Маската. Никакой предоплаты организаторы не потребовали, но попросили предъявить цифровой кошелек, чтобы убедиться, что на нем достаточно средств.
"Мне от вас нужен адрес кошелька. Чтобы посмотреть вашу платежеспособность. И первую страницу загранпаспорта для того, чтобы мы могли сделать билет", - сообщила РИА Новости некая Эмили, представляющая организаторов.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.