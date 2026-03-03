Россиянам в чатах предлагают вылетать из Дубая частными джетами

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу несколько предложений вылететь из ОАЭ или соседнего Омана, воспользовавшись частными джетами, появились в дубайских чатах для россиян, выяснило РИА Новости.

"Вылетает частный самолет моего директора в Москву , осталось пять мест, пишите в личные сообщения", - написала в русскоязычном чате Дубая , в частности, некая Ольга.

На вопрос РИА Новости она пояснила, что самолет будет вылетать из аэропорта Аль-Мактум утром 4 марта, одно место в самолете будет стоить 1500 долларов. Оплата предполагается в стейблкоинах USDT (United States Dollar Tether), нужно будет оплатить непосредственно перед посадкой владельцу самолета.

Еще один вариант – более дорогой, это джеты с вылетом 4 марта из Маската , столицы соседнего с ОАЭ государства Оман . Организаторы предлагают оттуда вылеты в Москву, Стамбул и на Кипр , цены варьируются от 6 до 9 тысяч долларов. Еще за 500 долларов они готовы организовать микроавтобус из Дубая в аэропорт Маската. Никакой предоплаты организаторы не потребовали, но попросили предъявить цифровой кошелек, чтобы убедиться, что на нем достаточно средств.

"Мне от вас нужен адрес кошелька. Чтобы посмотреть вашу платежеспособность. И первую страницу загранпаспорта для того, чтобы мы могли сделать билет", - сообщила РИА Новости некая Эмили, представляющая организаторов.