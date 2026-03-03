Рейтинг@Mail.ru
Бурдж-Халифа открыта для посетителей, несмотря на атаки - РИА Новости, 03.03.2026
10:45 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dubay-2078119502.html
Бурдж-Халифа открыта для посетителей, несмотря на атаки
Бурдж-Халифа открыта для посетителей, несмотря на атаки - РИА Новости, 03.03.2026
Бурдж-Халифа открыта для посетителей, несмотря на атаки
Главная достопримечательность Дубая - башня Бурдж-Халифа - открыта для посетителей, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дубай
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
Бурдж-Халифа открыта для посетителей, несмотря на атаки

РИА Новости: Бурдж-Халифа открыта для посетителей Дубая

Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Главная достопримечательность Дубая - башня Бурдж-Халифа - открыта для посетителей, убедился корреспондент РИА Новости.
Смотровые площадки башни работают в обычные часы.
Как заявили агентству в службе поддержки клиентов, на сегодняшний день есть "большое количество билетов".
Бурдж-Халифа является самым высоким сооружением в мире, ее высота - 828 метров.
Первого марта, в первый день обстрелов со стороны Ирана, иранский беспилотник пролетел рядом с башней и взорвался, не причинив ему какой-либо ущерб, сообщали СМИ.
Видео пролета БПЛА распространялось в соцсетях.
