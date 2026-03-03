https://ria.ru/20260303/dubaj-2078304138.html
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак - РИА Новости, 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
Самолеты, летящие в Дубай, развернуты на фоне угрозы ракетных атак, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 03.03.2026
Летящие в Дубай самолеты развернули на восток из-за угрозы ракетных атак