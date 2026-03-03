Рейтинг@Mail.ru
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак - РИА Новости, 03.03.2026
20:21 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
Новости
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолеты, летящие в Дубай, развернуты на фоне угрозы ракетных атак, следует из данных сервиса Flightradar24.
В публикации в соцсети X сервиса прикреплен скриншот. На нем можно увидеть, как самолеты, летевшие по направлению к Дубаю, развернулись на восток от него. Среди них были самолеты, летевшие из Москвы, Екатеринбурга, Лондона, Варшавы, кенийского города Найроби и пакистанского города Карачи.
"Рейсы в Дубай в настоящее время приостановлены из-за действующей ракетной угрозы", - говорится в сообщении в соцсети X Flightradar24.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком
