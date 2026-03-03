ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Первыми двумя вывозными рейсами из Дубая в Екатеринбург вернулись порядка 280 туристов, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Первый борт из Дубая приземлился в международном аэропорту Екатеринбурга в 6 утра по местному времени. В 15.48 к нам прибыл еще один самолет Flydubai. В общей сложности этими рейсами на Урал вернулись порядка 280 туристов" - сообщили в аэропорту.
Там отметили, что рейсы продолжат выполняться 4 марта, рано утром ожидается прибытие очередного рейса Flydubai, кроме того ожидается самолет "Уральских авиалиний".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Аэропорты ОАЭ в понедельник в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбур . Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае
Вчера, 14:52