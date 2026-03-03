Рейтинг@Mail.ru
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае - РИА Новости, 03.03.2026
14:52 03.03.2026
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае
Отдыхающие в Дубае вновь заполняют пляжи, несмотря на недавние взрывы неподалеку, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
в мире
дубай
новосибирск
сша
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
новосибирск
сша
Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае

Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Отдыхающие в Дубае вновь заполняют пляжи, несмотря на недавние взрывы неподалеку, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Всё как в обычные дни", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, еще минувшей ночью было слышно два взрыва, а удаленные звуки предполагаемых разрывов слышны довольно регулярно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Большинство стран региона закрыло свое воздушное пространство.
Но в понедельник аэропорты ОАЭ в ограниченном режиме стали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург.
Турист рассказал о ценах на рейс из Дубая в Новосибирск или Екатеринбург
