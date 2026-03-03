Турист рассказал о ситуации на пляжах в Дубае

НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Отдыхающие в Дубае вновь заполняют пляжи, несмотря на недавние взрывы неподалеку, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.

"Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Всё как в обычные дни", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, еще минувшей ночью было слышно два взрыва, а удаленные звуки предполагаемых разрывов слышны довольно регулярно.