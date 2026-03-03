https://ria.ru/20260303/dubaj-2078175336.html
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости.
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай, свидетельствуют данные Flightradar
.
Boeing 777 выполнил рейс Su524 и летел в Дубай почти 8 часов в облет.
В понедельник аэропорты ОАЭ в ограниченном режиме стали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В связи с невозможностью полетов над другими государствами Ближнего Востока самолеты в направлении России были направлены окружным маршрутом, в том числе через Пакистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.