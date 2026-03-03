Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай - РИА Новости, 03.03.2026
13:35 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай - РИА Новости, 03.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай, свидетельствуют данные Flightradar. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:35:00+03:00
2026-03-03T13:35:00+03:00
дубай
ближний восток
сша
аэрофлот
boeing 777
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
ближний восток
сша
дубай, ближний восток, сша, аэрофлот, boeing 777, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Ближний Восток, США, Аэрофлот, Boeing 777, Военная операция США и Израиля против Ирана
Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай

Flightradar: Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" для вывоза туристов прилетел в Дубай, свидетельствуют данные Flightradar.
Boeing 777 выполнил рейс Su524 и летел в Дубай почти 8 часов в облет.
В понедельник аэропорты ОАЭ в ограниченном режиме стали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В связи с невозможностью полетов над другими государствами Ближнего Востока самолеты в направлении России были направлены окружным маршрутом, в том числе через Пакистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ДубайБлижний ВостокСШААэрофлотBoeing 777Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала