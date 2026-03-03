Из Дубая в Екатеринбург планируются еще два вывозных рейса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Еще два вывозных рейса планируется выполнить во вторник из Дубая в Екатеринбург после приостановки полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"От авиакомпании поступил запрос на выполнение еще двух вывозных рейсов на третье марта", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рейсы ожидаются на прибытие в 15.00 и 16.25 по местному времени (13.00 мск и 14.25 мск - ред.).

Судя по информации онлайн-табло "Кольцово", планируются рейсы авиакомпании Flydubai

Во вторник первый рейс после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai прибыл из Дубая Екатеринбург . Он прилетел в столицу Урала ранним утром.