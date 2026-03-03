Рейтинг@Mail.ru
Из Дубая в Екатеринбург планируются еще два вывозных рейса
10:23 03.03.2026 (обновлено: 10:40 03.03.2026)
Из Дубая в Екатеринбург планируются еще два вывозных рейса
Еще два вывозных рейса планируется выполнить во вторник из Дубая в Екатеринбург после приостановки полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2026
Из Дубая в Екатеринбург планируются еще два вывозных рейса

Из Дубая в Екатеринбург планируется выполнить еще два вывозных рейса во вторник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Еще два вывозных рейса планируется выполнить во вторник из Дубая в Екатеринбург после приостановки полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"От авиакомпании поступил запрос на выполнение еще двух вывозных рейсов на третье марта", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что рейсы ожидаются на прибытие в 15.00 и 16.25 по местному времени (13.00 мск и 14.25 мск - ред.).
Судя по информации онлайн-табло "Кольцово", планируются рейсы авиакомпании Flydubai.
Во вторник первый рейс после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai прибыл из Дубая в Екатеринбург. Он прилетел в столицу Урала ранним утром.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
