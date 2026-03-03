Рейтинг@Mail.ru
В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
Туризм
 
08:01 03.03.2026
В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров - РИА Новости, 03.03.2026
В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково".
2026
В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров

Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково".
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск.
"В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани.
"Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
