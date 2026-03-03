В Киеве утверждают, что "Дружба" не работает из-за повреждений оборудования

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утверждает, что нефтепровод "Дружба" не функционирует якобы из-за повреждения внутреннего оборудования одного из резервуаров, а компании "Нафтогаз Украины" еще лишь предстоит посчитать, сколько времени и денег потребуется на "восстановление".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявлял, что спутниковые снимки доказывают, что в Киеве лгут о неисправности нефтепровода.
"Значительная часть внутреннего оборудования, датчиков и других систем была повреждена из-за температуры", - утверждает Шмыгаль.
По его словам, речь идет об оборудовании одного из крупнейших резервуаров нефтепровода. При этом украинский министр признал, что снаружи всех этих "повреждений" не видно.
Шмыгаль также уточнил, что сейчас "Нафтогаз" завершает дефектацию, после чего будет посчитана смета, время, необходимые средства для якобы "ремонта" нефтепровода.
Ранее во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, хотя это не одолжение с ее стороны, а контрактное обязательство. Гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади заявлял, что после пожара на нефтепроводе "Дружба" Украина передала Венгрии 35 тысяч тонн нефти из своих нефтехранилищ, это доказывает, что сам нефтепровод в порядке и пригоден к использованию.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.