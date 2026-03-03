Рейтинг@Mail.ru
Украина еще не информировала ЕС о работоспособности "Дружбы", заявили в ЕК - РИА Новости, 03.03.2026
14:29 03.03.2026
Украина еще не информировала ЕС о работоспособности "Дружбы", заявили в ЕК
Еврокомиссия до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода "Дружба", продолжает контакты, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 03.03.2026
Итконен: Украина до сих пор не информировала ЕС о работоспособности "Дружбы"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссия до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода "Дружба", продолжает контакты, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы продолжаем наши контакты с украинцами. Мы работаем со всеми государствами-членами, которых это касается, в частности со Словакией и Венгрия. Нашим приоритетом остается безопасность поставок в наши государства-члены. Но что касается работы трубопровода, то у нас все еще нет информации по каким-то изменениям там", - сказала она.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден
