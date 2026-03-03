В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. После пожара на нефтепроводе "Дружба" Украина передала Венгрии 35 тысяч тонн нефти из своих нефтехранилищ, это доказывает, что сам нефтепровод в порядке и пригоден к использованию, заявил гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.
"Когда начался пожар, они начали перекачивать в трубопровод нефть из других хранилищ, нефть с украинских месторождений, поскольку на Украине есть добыча нефти, а нефтеперерабатывающего завода нет... И наши украинские коллеги попросили нас быстро забрать эту нефть, чтобы проблема не усугубилась, чтобы пожар не разросся еще больше", - сказал Хернади телеканалу ATV.
Глава MOL сообщил, что Венгрия в течение 2-3 дней "приняла 35 тысяч тонн украинской нефти, которая совершенно беспрепятственно текла по трубопроводу "Дружба", это доказывает, что "нефтепровод тогда был в порядке и не был поврежден".
По его словам, центр управления тоже не пострадал, поскольку "эти сооружения советской конструкции были специально спроектированы так, чтобы их нельзя было разрушить одним ударом", поэтому они находятся дальше от трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.