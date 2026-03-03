В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. После пожара на нефтепроводе "Дружба" Украина передала Венгрии 35 тысяч тонн нефти из своих нефтехранилищ, это доказывает, что сам нефтепровод в порядке и пригоден к использованию, заявил гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.

По его словам, центр управления тоже не пострадал, поскольку "эти сооружения советской конструкции были специально спроектированы так, чтобы их нельзя было разрушить одним ударом", поэтому они находятся дальше от трубопровода.