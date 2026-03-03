Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден - РИА Новости, 03.03.2026
12:37 03.03.2026 (обновлено: 16:35 03.03.2026)
В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден
В Венгрии привели доказательства, что нефтепровод "Дружба" не поврежден
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
MOL: Украина после пожара передала Венгрии по "Дружбе" 35 тысяч тонн нефти

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. После пожара на нефтепроводе "Дружба" Украина передала Венгрии 35 тысяч тонн нефти из своих нефтехранилищ, это доказывает, что сам нефтепровод в порядке и пригоден к использованию, заявил гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.
"Когда начался пожар, они начали перекачивать в трубопровод нефть из других хранилищ, нефть с украинских месторождений, поскольку на Украине есть добыча нефти, а нефтеперерабатывающего завода нет... И наши украинские коллеги попросили нас быстро забрать эту нефть, чтобы проблема не усугубилась, чтобы пожар не разросся еще больше", - сказал Хернади телеканалу ATV.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
16 февраля, 20:10
Глава MOL сообщил, что Венгрия в течение 2-3 дней "приняла 35 тысяч тонн украинской нефти, которая совершенно беспрепятственно текла по трубопроводу "Дружба", это доказывает, что "нефтепровод тогда был в порядке и не был поврежден".
По его словам, центр управления тоже не пострадал, поскольку "эти сооружения советской конструкции были специально спроектированы так, чтобы их нельзя было разрушить одним ударом", поэтому они находятся дальше от трубопровода.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
26 февраля, 14:48
 
