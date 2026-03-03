https://ria.ru/20260303/drony-2078308124.html
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
Вооруженные силы РФ сбили три беспилотника ВСУ за четыре часа над Белгородской и Орловской областями, заявило министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
МО РФ: 3 дрона ВСУ уничтожили за 4 часа над двумя областями России