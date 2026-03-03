Рейтинг@Mail.ru
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/drony-2078308124.html
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 03.03.2026
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ
Вооруженные силы РФ сбили три беспилотника ВСУ за четыре часа над Белгородской и Орловской областями, заявило министерство обороны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:48:00+03:00
2026-03-03T20:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
орловская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b56cda650f8941e898f698e46b44aab.jpg
https://ria.ru/20260303/drony-2078293818.html
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_64855ce6ef8caa0674f2bbeb0fc69e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, орловская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины
Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ

МО РФ: 3 дрона ВСУ уничтожили за 4 часа над двумя областями России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили три беспилотника ВСУ за четыре часа над Белгородской и Орловской областями, заявило министерство обороны.
"Третьего марта в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику
Вчера, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОрловская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала