Над двумя областями России уничтожили три дрона ВСУ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили три беспилотника ВСУ за четыре часа над Белгородской и Орловской областями, заявило министерство обороны.

"Третьего марта в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.