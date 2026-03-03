Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 03.03.2026
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику
Грузовой автомобиль дорожной техники поврежден в Суземском районе Брянской области в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 03.03.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
БРЯНСК, 3 мар – РИА Новости. Грузовой автомобиль дорожной техники поврежден в Суземском районе Брянской области в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в канале на платформе Max.
"Украинские нацисты атаковали FPV–дронами в поселке Суземка дорожную технику. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден специализированный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ
