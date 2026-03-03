https://ria.ru/20260303/drony-2078293818.html
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику - РИА Новости, 03.03.2026
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику
Грузовой автомобиль дорожной техники поврежден в Суземском районе Брянской области в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:29:00+03:00
2026-03-03T19:29:00+03:00
2026-03-03T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260303/dron-2078284919.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области дроны ВСУ повредили дорожную технику
Богомаз: дорожная техника повреждена в результате атаки ВСУ в Брянской области