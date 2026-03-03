https://ria.ru/20260303/dron-2078284919.html
В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.03.2026
БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон
в результате детонации дрона женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал Гладков
в Telegram-канале
.
По словам губернатора, атакам украинских беспилотников подверглись еще 11 населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Волоконовском округах. Повреждены кровли производственного и коммерческого объектов, окна, кровли и фасады частных домов и хозпостроек, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также линия электропередачи.