В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ

По словам губернатора, атакам украинских беспилотников подверглись еще 11 населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Волоконовском округах. Повреждены кровли производственного и коммерческого объектов, окна, кровли и фасады частных домов и хозпостроек, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также линия электропередачи.