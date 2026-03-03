Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР дрон ВСУ атаковал "Газель" с лекарствами - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 03.03.2026 (обновлено: 18:12 03.03.2026)
В ЛНР дрон ВСУ атаковал "Газель" с лекарствами
В ЛНР дрон ВСУ атаковал "Газель" с лекарствами
Дрон ВСУ атаковал Газель с лекарствами для жителей прифронтовых территорий ЛНР, никто не пострадал, сообщает минздрав Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 03.03.2026
В ЛНР дрон ВСУ атаковал "Газель" с лекарствами

Дрон ВСУ атаковал "Газель" с лекарствами для жителей прифронтовых территории ЛНР

ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал Газель с лекарствами для жителей прифронтовых территорий ЛНР, никто не пострадал, сообщает минздрав Луганской Народной Республики в мессенджере Max.
"К счастью, жертв удалось избежать. Водитель спецтранспорта развернул автомобиль обратно в Лисичанск. Машину после осмотра опечатали, завтра сотрудники склада сделают опись поврежденных медицинских препаратов", - цитирует ведомство министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
По ее словам автомобиль с лекарствами для жителей прифронтовых районов двигался по маршруту Лисичанск - Новодружеск. Водители аптечной сети, как и водители скорой помощи, регулярно попадают под атаки ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Луганская Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Лисичанск
 
 
