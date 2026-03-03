Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина готовит для слушателей новый релиз "Ваши голоса", а также снимет клип, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.

"Сейчас мы готовим большую песню с названием "Ваши голоса". Будем снимать клип - яркий, позитивный. Уверен, это станет событием", - сказал собеседник агентства.

Пудовкин добавил, что поклонникам нужно набраться немного терпения.

"Будем показывать премьеры тогда, когда все будет готово. Сейчас слушайте на всех цифровых площадках последние релизы "Стена 2.0" и "Последнее прощай", - отметил он.

Ранее Долина выпустила новую версию своего известного хита "Стена".