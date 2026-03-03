https://ria.ru/20260303/dolina-2078320634.html
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина готовит для слушателей новый релиз "Ваши голоса", а также снимет клип, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Сейчас мы готовим большую песню с названием "Ваши голоса". Будем снимать клип - яркий, позитивный. Уверен, это станет событием", - сказал собеседник агентства.
Пудовкин
добавил, что поклонникам нужно набраться немного терпения.
"Будем показывать премьеры тогда, когда все будет готово. Сейчас слушайте на всех цифровых площадках последние релизы "Стена 2.0" и "Последнее прощай", - отметил он.
Ранее Долина
выпустила новую версию своего известного хита "Стена".
Песня "Стена" в исполнении Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал советский и российский композитор Аркадий Укупник
на стихи советского и российского поэта-песенника Михаила Танича
. Песня вошла в альбом исполнительницы "Певица и музыкант".