Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы - РИА Новости, 03.03.2026
22:42 03.03.2026
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы - РИА Новости, 03.03.2026
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы
Народная артистка РФ Лариса Долина готовит для слушателей новый релиз "Ваши голоса", а также снимет клип, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей... РИА Новости, 03.03.2026
россия
лариса долина
сергей пудовкин
россия
россия, лариса долина, сергей пудовкин
Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы

Пудовкин: Долина готовит для слушателей новый релиз "Ваши голоса"

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина готовит для слушателей новый релиз "Ваши голоса", а также снимет клип, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Сейчас мы готовим большую песню с названием "Ваши голоса". Будем снимать клип - яркий, позитивный. Уверен, это станет событием", - сказал собеседник агентства.
Пудовкин добавил, что поклонникам нужно набраться немного терпения.
"Будем показывать премьеры тогда, когда все будет готово. Сейчас слушайте на всех цифровых площадках последние релизы "Стена 2.0" и "Последнее прощай", - отметил он.
Ранее Долина выпустила новую версию своего известного хита "Стена".
Песня "Стена" в исполнении Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал советский и российский композитор Аркадий Укупник на стихи советского и российского поэта-песенника Михаила Танича. Песня вошла в альбом исполнительницы "Певица и музыкант".
Россия Лариса Долина Сергей Пудовкин
 
 
