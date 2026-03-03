Рейтинг@Mail.ru
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
08:57 03.03.2026
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певица готовит театральную премьеру, отметив, что это будет... РИА Новости, 03.03.2026
россия, лариса долина, сергей пудовкин, театр на таганке, новости культуры
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель

Представитель Долиной Пудовкин: певица готовит особенную театральную премьеру

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певица готовит театральную премьеру, отметив, что это будет особенная постановка.
"Что касается премьеры в театре - это будет особенная постановка", - сказал собеседник агентства.
Пудовкин не стал раскрывать деталей и подробностей до премьеры. "На премьеру пригласим всех", - добавил он.
Ранее РИА Новости выяснило, что количество выступлений Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза, певица выйдет на сцену более 20 раз за полгода. Среди них - концерты, а также спектакли "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" и "Фигаро" в Театре на Таганке.
Заголовок открываемого материала