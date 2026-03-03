https://ria.ru/20260303/dolina-2078089307.html
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель - РИА Новости, 03.03.2026
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певица готовит театральную премьеру, отметив, что это будет... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:57:00+03:00
2026-03-03T08:57:00+03:00
2026-03-03T08:57:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
сергей пудовкин
театр на таганке
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20260220/dolina-2075793429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, сергей пудовкин, театр на таганке, новости культуры
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Театр на Таганке, Новости культуры
Долина готовит театральную премьеру, заявил ее представитель
Представитель Долиной Пудовкин: певица готовит особенную театральную премьеру