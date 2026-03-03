Рейтинг@Mail.ru
Долгов заявил, что Запад нередко прямо не называет ответственных в трагедии - РИА Новости, 03.03.2026
20:17 03.03.2026
Долгов заявил, что Запад нередко прямо не называет ответственных в трагедии
Долгов заявил, что Запад нередко прямо не называет ответственных в трагедии - РИА Новости, 03.03.2026
Долгов заявил, что Запад нередко прямо не называет ответственных в трагедии
Западные страны нередко уходят от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, заявил дипломат Константин Долгов. РИА Новости, 03.03.2026
Долгов заявил, что Запад нередко прямо не называет ответственных в трагедии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны нередко уходят от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, заявил дипломат Константин Долгов.
Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию", - приводит мнение Долгова газета ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных конфликтов нужно обсуждать, в том числе а ООН. По его мнению, "важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами".
Эксперт отметил, что последний из инцидентов – трагедия в Иране, где в результате ударов США и Израиля погибли ученицы начальной школы для девочек.
"На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала. Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете безопасности ООН?" – подчеркнул дипломат.
Долгов также отметил, что трагедий со смертью детей много.
"Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают "ужасного и страшного" Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей", – продолжил он.
Вместе стем, как подчеркнул эксперт, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это.
"Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий. На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива", – заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Двадцать восьмого февраля - в первый день конфликта - под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
